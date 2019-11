Les auteurs d'home-invasions violents à Jemeppe-sur-Sambre et Fleurus interceptés

Les trois auteurs d'home-invasions violents, commis en août et en septembre à Jemeppe-sur-Sambre et Fleurus, ont été interceptés le 6 novembre, a indiqué vendredi le parquet de Namur. En aveux, ils ont été placés sous mandat d'arrêt et écroués à la prison de Namur.

Identifiés au terme d'une "enquête minutieuse", les trois suspects ont été interceptés à leur domicile ou à un point de chute au cours de quatre perquisitions menées à Namur et Charleroi.

Il s'agit d'un Namurois de 20 ans, d'un Carolo de 25 ans et d'un habitant de Châtelet de 31 ans. "Les deux premiers allaient au contact des victimes, tandis que le troisième, instigateur des faits, faisait le guet et attendait ses complices au volant d'un véhicule", a précisé le parquet de Namur.

Lors des perquisitions, la police a pu mettre la main sur de nombreuses pièces à conviction: un pistolet Makarov 9 mm chargé avec un silencieux, un pistolet FN 6,35 mm avec chargeur garni, plusieurs paires de gants, plusieurs cagoules, une salopette, des rouleaux de tape, des munitions diverses, de l'outillage, un GSM, ainsi que des documents et permis de conduire volés.