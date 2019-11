Plusieurs blessés dans une attaque à l’arme blanche sur le London Bridge

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi à Londres lors d’une attaque à l’arme blanche au London Bridge, dans le centre de la capitale britannique, et un homme a été arrêté, a indiqué la police.

«La police a été appelée à 13H58 (locales et GMT, 14h58 HB) pour une attaque à l’arme blanche près du London Bridge», a précisé la police sur Twitter.

«Un homme a été arrêté par la police. Nous pensons qu’un certain nombre de personnes ont été blessées», a ajouté la même source.

La police britannique a indiqué traiter l’attaque comme un «incident terroriste», tout en soulignant qu’il s’agissait d’une «précaution».

«À ce stade, les circonstances entourant l’incident à #LondonBridge restent peu claires. Cependant, par précaution, nous traitons l’incident comme étant de nature terroriste», a tweeté la police de Londres, qui précise qu’un homme a été blessé par arme à feu par la police.

Un important dispositif policier était déployé sur place, empêchant aux passants de s’approcher à moins de 100 mètres du pont, où une dizaine de bus étaient complètement immobilisés.

Trois bateaux des forces de l’ordre stationnaient sous le pont et de nombreuses ambulances étaient sur les lieux, a constaté une journaliste de l’AFP.

BBC correspondent Andy Moore says there are reports "somebody has been stabbed in the London Bridge area and police have shot the suspect"



Latest: https://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/N91H3zNu2y