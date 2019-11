Zwangere Guy prêt à cartonner aux MIA’s: il prend 7 nominations

Le rappeur bruxellois Zwangere Guy, de son vrai nom Gorik van Oudheusden, est nommé dans sept catégories aux MIA’s 2019. Roméo Elvis, Angèle et Arno en sont aussi.

Le rappeur bruxellois Zwangere Guy, de son vrai nom Gorik van Oudheusden, est nommé dans sept catégories aux Music Industry Awards (MIA’s) 2019, les prix flamands de la musique, ont annoncé vendredi la VRT et Poppunt, organisateurs de l’événement. D’autres artistes de la scène hip-hop - tels que Brihang, Roméo Elvis, Tourist LeMC et blackwave - ont également une chance de décrocher une statuette lors de la cérémonie, qui se tiendra le 6 février 2020 au Palais 12 à Bruxelles.

Le rappeur flamand originaire de Knokke, Brihang, est, lui, nommé à six reprises, de même que le groupe de rock alternatif Balthazar.

La chanteuse Angèle, qui fait actuellement fureur en France, suit avec cinq nominations, tandis que le chanteur flamand Niels Destadsbader, Clouseau et la nouvelle venue Charlotte Adigéry sont chacun nommés dans trois catégories.

Plus d’un tiers des nominations reviennent à des artistes présentant un répertoire de langue néerlandaise. Outre les protagonistes de la scène hip-hop Zwangere Guy, Brihang et Tourist LeMC, le groupe Clouseau, Niels Destadsbader, Bart Kaëll, Dana Winner, Willy Sommers, Ertebrekers, Het Zesde Metaal et Miguel Wiels sont nommés dans une des 18 catégories, soit une de plus que l’an dernier.

Dans la catégorie «Meilleure chanson de l’année», «Tout oublier» d’Angèle et de son frangin Roméo Elvis sera en compétition avec «Instagram» de Dimitri Vegas & Like Mike, «Ordinary» de Regi & Milo Meskens et «Spiegel» de Tourist LeMC feat. Raymond van het Groenewoud.

Le public peut voter dès aujourd’hui/vendredi et ce jusqu’au dimanche 8 décembre, pour son candidat favori dans les catégories ‘album’, ‘musique alternative’, ‘dance’, ‘révélation’, ‘groupe’, ‘Néerlandais’, ‘pop’, ‘meilleure artiste féminine’, ‘meilleur artiste masculin’, ‘hip-hop’, ‘populaire flamand’ et ‘chanson de l’année’. Dans six catégories, le dernier mot revient toutefois au secteur musical.

Cette année marque la treizième édition des MIA’s, retransmise en direct sur la chaine publique Eén. Le chanteur Arno y recevra un «Lifetime Achievement Award» pour l’ensemble de sa carrière musicale, avait précédemment annoncé la VRT.