Charleroi – Waasland: Belhocine veut poursuivre la série mais se méfie de la bête blessée

Le Sporting de Charleroi reçoit Waasland Beveren ce samedi (20h) dans le cadre de la 17e journée de Pro League.

Les Zèbres restent sur six matches sans défaite (5 victoires, 1 nul) avant d’affronter Waasland Beveren ce samedi (20h). Un adversaire qui vient de prendre quatre points sur six face à des adversaires directs en bas de tableau (Courtrai et le Cercle). Une bête blessée?

«Malgré sa position au classement, cette équipe de Waasland Beveren, jeune et enthousiaste, possède des qualités, a expliqué Karim Belhocine ce vendredi en conférence de presse. Au match aller, on avait vécu un match très difficile (NDLR: Charleroi avait souffert en première mi-temps avant d’inscrire le premier but et de finalement s’imposer 0-4). Il faudra continuer à faire les choses comme ont les faits ces derniers temps et être à 100% pour pouvoir poursuivre notre bonne série.»

Quant à la sélection, Karim Belhocine dit que tout le monde est disponible, sauf Diandy bien sûr, qui souffre d’une déchirure des ligaments croisés. Diagne (tendon d’Achille) et Henen (malade) se sont entraînés normalement en cette fin de semaine mais notre petit doigt nous dit qu’ils seront au mieux sur le banc.