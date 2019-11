Les tensions sociales se poursuivent chez Proximus, 37 magasins en grève

À travers le pays, 37 magasins de Proximus – sur près de 200 – sont fermés pour cause de grève. Les perturbations se font principalement ressentir en Wallonie.

Les tensions sociales se poursuivaient ce vendredi chez Proximus malgré la reprise des discussions la veille entre direction et syndicats et leur négociation sur des adaptations au plan de restructuration de l’entreprise. À travers le pays, 37 des près de 200 magasins de la marque sont ainsi fermés pour cause de grève.

Les perturbations se font principalement ressentir en Wallonie. Seuls huit de ces commerces n’ont pas ouvert leurs portes en Flandre.

Ces grèves interviennent le jour des promotions commerciales du Black Friday. Proximus souligne toutefois que les clients n’ont pas de soucis à se faire quant à leurs commandes en ligne puisque les livraisons à domicile se déroulent normalement.