Virton : Toppmöller menace de démissionner

Virton rencontre Westerlo ce samedi. Dino Toppmöler évoque une situation compliquée en interne.

A la veille de la rencontre entre Virton et Westerlo, l'entraineur virtonais Dino Toppmöller n'y est pas allé par quatre chemins pour décrire une situation en interne qui l'énerve de plus en plus.

"Dans un club pro, il y a une direction, des personnes qui font tout pour que le staff, les joueurs puissent se concentrer à 100% pour le foot. Ici, ce n'est pas le cas. On a l'impression que quelques personnes ne travaillent pour nous, pour le succès du club. Les supporteurs doivent le savoir et si cette situation perdure, j'arrêterais d'entraîner."

Ces propos ont le mérite d'être clairs.

Ambiance ambiance à Virton avant la rencontre face à Westerlo.

Plus de détails dans l'Avenir de ce samedi.