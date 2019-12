Paiements arrondis, Conseil européen, tri des déchets: tout ce qui change ce 1er décembre

Quelques changements et nouveautés entrent en vigueur ce 1er décembre 2019. En voici la liste. On fait notamment le point sur l’arrondi des paiements en espèces, les changements à l’Europe et les virements instantanés.

Arrondi obligatoire à la caisse pour les paiements en espèces

Photo News À partir du 1er décembre, tout vendeur (commerces, entreprises, associations, etc.) exerçant une activité économique de manière régulière aura l’obligation de procéder à l’arrondi sur l’addition finale pour tous les paiements en espèces.

Derrière cette mesure, l’idée est de voir progressivement disparaître les pièces de 1 et 2 centimes, qui coûtent cher à fabriquer. Les achats en ligne ne sont eux pas concernés.

Concrètement, l’arrondi sera à la baisse lorsque le montant actuel se terminera par 1, 2, 6 ou 7 cents. Il sera à la hausse lorsque le montant actuel se terminera par 3, 4, 8 ou 9 cents. Le SPF Economie rappelle que c’est le montant total du ticket qui est concerné par l’arrondi et non pas chacun des articles.

Si l’objectif est de voir les pièces de 1 et 2 cents progressivement disparaître, les paiements via ces pièces de monnaie seront toujours autorisés.

Charles Michel prend la tête du Conseil européen

Photo News L’ex-Premier ministre belge Charles Michel prend ce 1er décembre la présidence du Conseil européen, le cénacle des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne.

Choisi par ses pairs en juillet dernier au terme d’un partage laborieux des hautes fonctions européennes, l’ex-Premier ministre succède au Polonais Donald Tusk (2014-2019) et à un autre Belge, Herman Van Rompuy (2010-2014), pour un mandat de deux ans et demi - jusqu’au 31 mai 2022 - renouvelable une fois.

Ses priorités iront à la lutte contre le changement climatique, au développement économique (commerce, entreprises innovantes) ou encore à une Europe de la défense forte au sein de l’Otan.

C’est également ce 1er décembre que la nouvelle Commission européenne devrait prendre ses fonctions, avec à sa tête l’Allemande Ursula von der Leyen. Le Parlement européen doit donner son feu vert, ce mercredi, à l’ensemble de l’équipe, qui sera dépourvue de commissaire britannique. Le Belge Didier Reynders devrait devenir commissaire à la Justice, en charge de l’Etat de droit et de la Protection des consommateurs.

Davantage de déchets dans les sacs bleus liégeois

EdA - Jacques Duchateau Ce 1er décembre, les habitants la majeure partie de la province de Liège pourront insérer une variété plus large de déchets dans les sacs bleus PMC.

Le but consiste à intégrer davantage de plastiques dans un circuit de recyclage, de manière à réduire la fraction résiduelle des déchets, contenue dans les sacs jaunes à Liège et – pour la plupart des autres communes – dans le conteneur à puce gris.

Toute la province de Liège n’est pas concernée. En effet, Intradel dessert 72 des 84 communes liégeoises seulement. Héron est couverte par l’intercommunale namuroise BEP Environnement, tandis que certaines communes de l’est (Malmedy, Waimes, Stavelot, Lierneux, Stoumont, Trois-Ponts et cinq communes germanophones) sont liées à l’AIVE, qui dessert la province de Luxembourg.

Le Français Guillaume Boutin, nouveau CEO de Proximus

BELGA Le Français Guillaume Boutin devient le nouvel administrateur délégué de Proximus. Ainsi en a décidé le conseil d’administration de l’opérateur télécoms ce mercredi. L’homme y était déjà actif depuis deux ans en tant que responsable de la division consommateurs. Il succède à Dominique Leroy, qui avait annoncé son départ au début du mois de septembre. Il prendra ses fonctions le 1er décembre prochain.

Guillaume Boutin a été directeur du marketing chez Canal + en France durant deux ans, avant de traverser la frontière et de rejoindre Proximus à l’été 2017.

«Dans sa fonction de CEO, Guillaume aura comme mission de poursuivre la digitalisation du Groupe, de mettre en place le plan de transformation ainsi que de préparer Proximus aux grands défis auxquels l’entreprise et l’ensemble du secteur des télécommunications seront confrontés dans les années à venir», souligne Proximus.

Des virements instantanés chez Bpost Banque et Beobank

BELGA Si la plupart des banques belges proposent déjà le virement instantané à leurs clients, Bpost Banque et Beobank le feront dès le 1er décembre, tandis qu’Axa Banque passera le cap en 2020.

Les virements instantanés permettent aux clients des banques participantes de transférer de l’argent 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Cet argent est viré à toute vitesse sur le compte du bénéficiaire - en principe dans les cinq secondes. La Belgique l’a lancé pour le grand public en mars dernier.

Quelques mois après son lancement, ce service semble avoir trouvé son public. Fin novembre, quelque 44,5 millions de virements de ce type avaient été réalisés et comptaient pour 12% des virements totaux.