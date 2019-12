Live P1: Grand-Leez bat Tamines

Grosse performance de Grand-Leez qui, réduit à neuf, surprend Tamines et inflige au leader sa première défaite de la saison.

VENDREDI

Condrusien - Chevetogne 0 - 3

Buts : L. Minon (0-1, 42e), Cowez (0-2, 52e), D. Leyssens (0-3, 89e)

DIMANCHE

Profondeville - Beauraing 2-3

Buts : Pétard (0-1, 2e), Suray (0-2, 7e), Mayanga (0-3, 13e), Notte (1-3, 62e sur pén), E. Diz (2-3, 75e)

Le début de match loupé a coûté cher à Profondeville qui était déjà mené 0-3 après 13 minutes de jeu. Profondeville s'est réveillé en seconde période, mais les deux buts inscrits par Notte et E. Diz sont insuffisants. Beauraing réalise une bonne affaire et compte désormais 17 unités, soit une de plus que son adversaire du jour.

Pesche - Andenne 3-1

Buts :Baudaux (1-0, 5e), Sanchez Manjon (2-0, 48e), Polizzi (2-1, 75), Piret (3-1, 78e)

Carte rouge : Ould Khali (42e)

Le match couperet a tourné en faveur de Pesche qui a profité de la fébrilité actuelle des Andennais pour s'imposer et prendre trois points importants dans le cadre de la course au maintien. Pesche reste malgré tout avant dernier, mais compte désormais douze unité, deux points de moins qu'Andenne.

Loyers - Molignée 2-2

Buts : Kersten (1-0, 20e), Sacré (2-0, 58e), Huet (2-1, 70e et 2-2, 79e),

En menant 2-0, Loyers pensait avoir fait le plus dur. C'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme des Molignards et notamment de Huet qui avec un doublé, a permis à son équipe d'accrocher un point. Une unité bienvenue pour Molignée qui lui permet de rester au dessus du peloton des menacés. Mauvais affaire pour Loyers qui ne profite pas du faux-pas de Tamines et reste à la troisième place.

Grand-Leez - Tamines 2-0

But : Delooz (1-0, 18e et 2-0, 53e)

Cartes rouges : Verdeel, Thibou

La grosse surprise de cette quinzième journée. Grand-Leez est parvenu à vaincre l'ogre Taminois grâce à un double de Delooz. L'exploit est d'autant plus impressionnant que les visités étaient réduits à neuf en seconde période suite aux exclusions de Verdeel et de Thibou. Une bonne affaire pour Grand-Leez qui compte désormais 29 points. Tamines quant à lui reste leader et voit Nismes revenir à cinq unités.

Biesme - Nismes 1-3

But : Ligot (0-1, 24e csc), Horé (0-2, 37e), Dunesme (1-2, 77e), Poupaert (1-3, 82e)

Autre rencontre de haut de tableau et autre bonne affaire. Cette fois, c'est Nismes qui, en s'imposant 1 buts à trois, revient à cinq unités de Tamines. Biesme quant à lui, reste 6e, juste derrière les protagonistes au tour final.

Wépion - Fernelmont-Hemptinne 1-2

But : Billiet (1-0, 53e), Gilsoul (1-1, 66e), Plleugers (1-2, 90e)

La lanternerouge a offert une belle réplique au promu et, a longtemps cru tenir son premier point. Hélas pour les Fraisiers, Fernelmont a arraché la victoire à la 90e. Wépion reste bloqué à zéro point. Fernelmont en compte 23 et occupe la septième place.

Rhisnes - Neffe 1-1

Buts : Lorent (1-0, 32e) Albert (1-1, 78e)

Ce match entre équipes menacées s'est terminé par un nul logique. Rhisnes a pris la première période à son compte, Neffe la seconde. Rhisnes compte désormais 15 unités, Neffe 16.