E.T. l’extraterrestre de retour 37 ans plus tard dans un court-métrage émouvant

37 ans après la sortie du film culte de Steven Spielberg, ET l’extraterrestre et Eliott ont été réunis pour les besoins d’une publicité.

37 ans après avoir atterri dans les salles de cinéma, ET est de retour. Juste avant les fêtes de fin d’année, le plus célèbre des extraterrestres et Eliott ont été réunis pour les besoins d’une pub pour la société de télécommunications Xfinity.

Dans un court-métrage d’un peu plus de 4 minutes intitulé «A Holiday Reunion», les deux héros du film culte de Steven Spielberg se retrouvent dans une émouvante scène.

De longues années après les événements du film, Eliott et devenu adulte et a fondé une famille. Alors que ses enfants jouent dans la neige, ils tombent nez à nez avec ET, qui s’était caché derrière un bonhomme de neige. Interpellé par les cris de ses enfants, Eliott les rassure avant de leur présenter son ami d’enfance.

La famille d’Eliott montre ensuite à la créature extraterrestre tout ce qui a changé sur Terre depuis sa dernière visite, et plus particulièrement Internet, la réalité virtuelle et la téléphonie mobile.

La vidéo multiplie également les clins d’œil au film d’origine, notamment la réplique culte «ET, téléphone maison» ou encore la balade aérienne à vélo au clair de lune.

De quoi toucher la corde sensible des nostalgiques du film de science-fiction sorti en 1982.