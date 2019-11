«Le protocole d’accord contient des éléments imbuvables»: les syndicats du rail organisent une première action le 12 décembre

Il s’agira uniquement d’une concentration de cheminots devant le siège d’HR Rail à Bruxelles: l’impasse dans la concertation sociale sur le rail provoquera une première action le 12 décembre prochain.

L’impasse dans la concertation sociale sur le rail provoquera une première action le 12 décembre prochain, ont annoncé ce vendredi la CGSP-Cheminots et la CSC Transcom. Il s’agira d’une concentration de cheminots devant le siège d’HR Rail à Bruxelles, a précisé ce vendredi Marianne Lerouge, responsable générale secteur rail CSC-Transcom.

«Nous voulons encore donner une chance pour que nos revendications soient acceptées par la direction d’ici là. Le protocole d’accord contient des éléments imbuvables pour nous. Des éléments qui pèsent notamment sur la sécurité des travailleurs et des passagers», a souligné la syndicaliste. «La direction refuse de répondre à nos principales revendications».

L’action «aura des conséquences sur le trafic ferroviaire»

Selon Ludo Sempels du syndicat flamand ACOD, pendant flamand de la CGSP, l’action «aura des conséquences sur le trafic ferroviaire. Nous déposons un préavis de grève afin que les travailleurs aient la possibilité de participer à l’action», précise-t-il.

«Nous appelons les travailleurs à participer», a dit pour sa part Luc Piens du syndicat chrétien flamand.

Les négociations de l’accord social pour la période 2020-2022 ont débuté au mois de juin, mais les syndicats ont rejeté le protocole d’accord la semaine dernière, s’opposant au projet de la direction.

Ils avaient laissé une semaine aux responsables de la société ferroviaire pour trouver une réponse claire et concrète à leurs revendications, qui portent sur quatre points principaux: une hausse salariale de 1,1%, le maintien des 36 heures pour l’ensemble du personnel, présent et à venir, des engagements sur le plan quantitatif et qualitatif (plus de recrutements statutaires) et des conditions de rémunération identiques pour les agents contractuels et statutaires, en fonction des barèmes et non «au mérite».

Le SLFP dépose aussi un préavis de grève: «Le dialogue est rompu» Après la CGSP Cheminots et la CSC Transcom, le syndicat SLFP dépose aussi un préavis de grève de 24 heures sur le rail pour le 12 décembre. «Le dialogue est rompu», réagit ce vendredi le SLFP. «Comme à son habitude, la direction propose une multitude de points dans le protocole d’accord social afin de faire passer ce qui l’intéresse réellement. Nous ne tomberons pas dans ce piège grossier. Ce protocole est tout bonnement imbuvable dans son intégralité. De plus, force est de constater que la direction ne se rend pas compte de la réalité du terrain et des conditions de travail de plus en plus difficiles des cheminots», estime le SLFP. «Nous sommes déterminés à faire entendre à la direction les attentes légitimes des cheminots», ajoute le syndicat. Les syndicats mèneront une première action à la suite du rejet du protocole d’accord social. Ils se regrouperont notamment le 12 décembre devant le siège de leur employeur HR Rail à Bruxelles. Des perturbations sont à craindre sur le rail.

HR Rail n’accepte pas le préavis de grève, «qui ne respecte pas la procédure»

«HR Rail ne peut accepter le préavis de grève, qui ne respecte pas la procédure prévue. Cette procédure prévoit que tous les outils de conciliation doivent être mis en œuvre avant de lancer des actions de grève qui ont un grand impact sur nos clients», a réagi vendredi l’employeur des cheminots à l’annonce du dépôt d’un préavis de grève sur le rail des syndicats CGSP-Cheminots/CSC-Transcom le 12 décembre prochain.

«Nous estimons irresponsable de lancer des actions alors qu’un gouvernement est en cours de formation; gouvernement qui devra entre autres s’exprimer sur une vision future de la mobilité. Nous craignons que ceci ne mette en péril le futur des activités et de l’emploi au sein des Chemins de fer belges pour leurs collaborateurs existants et futurs», souligne HR Rail.

Après l’échec des négociations de l’accord social pour la période 2020-2022, les syndicats CGSP-Cheminots et CSC-Transcom ont annoncé vendredi une première action le 12 décembre prochain. Il s’agira d’une concentration de travailleurs devant le siège de HR Rail à Bruxelles. Un préavis de grève pour le 11 décembre à 22h00 jusqu’à 22h00 le 12 décembre a été déposé afin de mobiliser les travailleurs qui seront donc couverts par leur syndicat.