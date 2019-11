(Belga) Il fera couvert vendredi avec quelques faibles pluies sur le sud du pays. Les températures seront légèrement plus fraîches que ces derniers jours avec des maxima compris entre 4 et 9 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Le mercure descendra progressivement ces prochains jours.

Le vent aura perdu de son intensité vendredi. La nuit prochaine, temps calme et sec avec de larges éclaircies. Minima de ­5 degrés en Hautes Fagnes à 0 degré dans l'ouest, et +1 ou +2 degrés à la mer. Du givre pourra apparaître par endroits. Après ces quelques gelées, le week-end débutera avec de larges éclaircies et un temps sec. Maxima de 3 à 8 degrés. Le vent sera faible de direction variable. Dimanche, il fera froid et généralement sec avec des températures maximales proches de 3 degrés dans le centre et de faibles gelées encore la journée en Ardenne. (Belga)