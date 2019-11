Le Parlement slovaque rejette un traité européen protégeant les femmes

Le parlement slovaque a rejeté jeudi, pour la deuxième fois, un traité européen protégeant les femmes de la violence et a demandé au gouvernement populiste du pays de s’efforcer de bloquer sa ratification par l’Union européenne.

La Convention d’Istanbul de 2011, premier texte juridiquement contraignant au niveau européen dans ce domaine, a déjà été ratifiée par 34 pays, dont la plupart des membres de l’UE. La Pologne l’a adoptée mais la Bulgarie, par exemple, l’a rejetée l’en dernier.

Cette convention du Conseil de l’Europe porte «sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique». Les États signataires s’engagent à lutter contre les violences faites aux femmes, depuis la violence domestique et les viols conjugaux jusqu’aux mutilations génitales.

Le Parlement slovaque avait rejeté ce texte une première fois en mars dernier, affirmant qu’il contrevenait à la définition constitutionnelle du mariage en Slovaquie, défini comme une union hétérosexuelle.

Les députés nationalistes sont allés plus loin encore jeudi en mettant au vote une résolution qui demande aussi au gouvernement «d’empêcher» l’Union européenne de mettre en œuvre les dispositions de la convention qui «ne sont pas incluses dans la législation slovaque».

Cette résolution a été adoptée par 93 voix contre 29 et 13 abstentions.

La secrétaire générale du Conseil de l’Europe Marija Pejcinovic Buric a qualifié cette initiative de «pas en arrière regrettable» dans un communiqué.

La Convention d’Istanbul ne mentionne pas explicitement le mariage homosexuel mais de nombreux Slovaques y voient une menace contre les structures familiales traditionnelles. Un amendement controversé à la constitution slovaque, introduit en 2014, définit le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme.