Plusieurs morts dans l’accident d’un petit avion au Canada

Plusieurs personnes sont mortes mercredi dans le crash d’un petit avion dans l’est du Canada. Jusqu’à présent, il n’y a aucune indication sur la cause de l’accident, selon un porte-parole de la police de la province de l’Ontario.

L’engin qui s’est écrasé était petit et pouvait emporter six personnes. D’après le radiodiffuseur public CBC, l’appareil avait quitté mercredi un aéroport régional au nord de Toronto et s’est finalement écrasé à quelques kilomètres de sa destination, Kingston.

Il y avait beaucoup de vent dans toute la région au moment des faits. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons du crash.