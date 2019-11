Une ligne d’appel pour aider les cuistots avec leur dinde pour Thanksgiving

Les Américains s’apprêtent à fêter Thanksgiving en mangeant la traditionnelle dinde en guise de plat principal. Pour les aider, une ligne téléphonique a été mise en place pour répondre à la moindre de leurs questions.

Les Américains sont sur le point de consommer 46 millions de dindes lors de la journée de Thanksgiving. Certains d’entre eux devraient toutefois être confrontés à quelques énigmes en cuisine. Toute personne qui a du mal à préparer son festin pourra toutefois appeler une ligne téléphonique spéciale afin d’avoir une réponse à leurs questions brûlantes.

La marque de volaille Butterball a mis en place cette ‘hotline’, qui est opérée par des «experts de la dinde entraînés professionnellement», selon le site internet de cette société.

Depuis 35 ans, environ 50 experts ont répondu à plus de 100 000 questions des ménages américains et canadiens durant les mois de novembre et décembre chaque année. Ils donnent des astuces telles que comment fourrer, sculpter ou saumurer l’animal. Ils répondent aux questions sur le fait de rôtir, frire en profondeur ou injecter de la marinade dans la dinde.

Parmi les complications courantes, les cuisiniers ne décongèlent par exemple pas leur dinde à temps.

En prévision de Thanksgiving, la police de Kansas City a tweeté que les gens devraient même contacter cette ligne d’appel en cas d’urgences liées à l’alimentation, en ajoutant: «vous devriez décongeler la dinde maintenant».

Une enquête réalisée par la Fédération nationale de la dinde à Washington montre que ce mets est de loin la viande de choix pour la fête laïque, qui tombe le quatrième jeudi de novembre. Environ 88% des foyers qui la célébreront opteront pour ce type de plat.

Les 46 millions d’oiseaux qui seront rôtis ou autrement préparés équivalent à environ 18% des 245 millions de dindes élevées dans des fermes américaines en 2017, a déclaré la fédération.