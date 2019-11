Un premier salon sur les talents voisins

C’est résolument la bonne idée de salon. Un rendez-vous grand public. Com.

Ces vendredi, samediet dimanche, Lille Grand Palais rassemble les produits fabriqués dans ce qu’on appelait le Nord-Pas-de-Calais.

Qu’il est bon de flâner certains week-ends à Lille. Voici un nouveau prétexte pour vous y rendre ces vendredi, samedi et/ou dimanche: le premier salon des produits fabriqués chez nos voisins directs. Du classique à l’excentrique, tout le monde devrait y prendre du plaisir.

Visite via quatre univers

Quelques invités seront présents comme le Lillois Tom le magicien (il agit notamment via iPad!) ou l’accordéoniste nordiste Michel Pruvot qu’on ne présente plus. Pas mal de conférences et d’ateliers culinaires sont aussi annoncés. Durant trois jours, le vaste espace promotionnera la culture, l’économie, la gastronomie… de la région. Plutôt qu’un melting-pot, le site se divise en quatre grands espaces.

1. Circuit découverte

«Découvrir la richesse du patrimoine et de la nature à travers un espace de 300 m2 avec une zone dédiée à l’expérience immersive.» À la gestion de cette partie-là: la fierté de la région qui est leader mondial en sport, Decathlon.

2. Racine d’avenir

«Les startups et industries les plus prometteuses, les fleurons et pépites régionales.» Une trentaine de noms sont annoncés dont EDF qui proposera des vols de drones tous les jours.

3. Place aux boutiques

«Le meilleur des produits made in Hauts-de-France en mode, décoration, beauté, art de vivre…

4. Les halles gourmandes

«Tous les produits gourmands de nos territoires à déguster et/ou acheter autour d’animations culinaires.» De la tradition avec la chicorée Leroux jusqu’aux petites nouveautés comme le cidre Mauret en passant par les chips, le fromage, le chocolat et même le champagne: les papilles en demanderont et redemanderont!

vendredi, de 14 à 19 heures/samedi, de 10 à 19 heures/dimanche, de 10 à 18 heures. Entrée: 5€. Gratuite avec le code MIHDF19 via le site officiel www.made-in-hdf.fr