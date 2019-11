Les syndicats de Proximus prudemment optimistes après une réunion avec la direction

Les syndicats ont noté les ajustements et la disposition de la direction de l’opérateur Proximus, à l’issue d’une réunion de concertation entre les deux parties jeudi. La fin du malaise social n’est cependant par encore en vue, selon eux.

Le conseil d’administration avait fait savoir mercredi que le plan de restructuration annoncé en janvier, légèrement revu (1 300 postes menacés au lieu de 1 900), allait être mis en œuvre. Des mois de concertation avec les syndicats n’avaient abouti à aucun accord social. Le CA laissait toutefois la porte ouverte à la discussion.

Les organisations de travailleurs ont donc à nouveau été reçues jeudi matin.

Les syndicats restent prudents

Le syndicat chrétien s’est dit «prudemment optimiste» en sortant de la réunion. «Nous avons une nouvelle fois fait part de nos préoccupations et j’avais l’impression qu’il y avait des ouvertures», a indiqué la représentante de l’ACV Nancy Fonteyn.

«Je suis prudente. Je veux d’abord voir les textes car nous avons discuté sans documents. Nous discuterons de cela en interne lundi et nous déciderons de l’éventualité de consulter nos membres», a-t-elle ajouté.

Le syndicat socialiste reste modéré également. «Ce ne sont pas les grands changements que nous espérions, mais on ne peut pas dire non plus que c’étaient de mauvaises propositions», commente Bart Neyens (ACOD). Selon lui, la direction se rend compte que le plan n’est pas toujours bien pesé et qu’il n’est pas valable juridiquement.

Il y aurait notamment une disposition à réduire le nombre de licenciements secs. Des personnes dont le poste est exigeant pourraient aussi bénéficier d’un aménagement de fin de carrière supplémentaire, explique Laurent Malengreau, secrétaire général CGSP Télécom.

Le nouveau CEO était absent

Le nouveau CEO de l’entreprise, Guillaume Boutin, présenté à la presse mercredi, n’était pas présent à la réunion. «Nous aurions souhaité entendre son point de vue. Pas dans la presse, mais autour de la table de négociations», a ajouté M. Neyens.

Les textes seront reçus vendredi et analysés ce week-end par les instances syndicales. Celles-ci se réuniront en interne lundi matin avant de revoir le management de Proximus dans l’après-midi.

Entre-temps, les actions sur le terrain vont se poursuivre, celles-ci étant jusqu’ici plus importantes en Wallonie qu’en Flandre. Jeudi, des blocages étaient observés devant les bâtiments administratifs de Mons, Marcinelle, Namur, Liège, Verviers et Libramont. De nombreuses boutiques étaient également fermées, selon M. Malengreau.