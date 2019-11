Tournai: d’importantes saisies de drogues, une série de dealers arrêtés

L’opération a été menée il y a une semaine mais n’a été dévoilée que ce jeudi: des perquisitions ont été menées dans le milieu des stupéfiants à Tournai et ont débouché sur une série d’arrestations.

Des perquisitions menées dans le milieu des stupéfiants à Tournai ont débouché sur l’arrestation de six dealers/vendeurs, belges et français. D’importantes quantités de drogue ont été saisies par les forces de l’ordre.

L’opération a été menée il y a une semaine mais n’a été dévoilée que ce jeudi par le parquet de Tournai, pour les besoins de l’enquête.

Début du mois de novembre, le SER de Tournai (service d’enquêtes et de recherches) a repéré un trafic de stupéfiants dans le quartier St-Brice à Tournai. Le dossier a été mis à l’instruction auprès de la juge de Tournai Véronique Hanton.

Le jeudi 21 novembre, les forces de l’ordre ont opéré une première perquisition dans un logement du quartier St-Brice. Suite aux informations recueillies lors de cette première visite domiciliaire, cinq autres perquisitions ont été menées le même jour dans d’autres habitations. Ces visites ont été autorisées par une seconde juge d’instruction de Tournai, Christine Dierick. Au total, 423g d’héroïne, 64g de cocaïne, du cannabis, 6 balances de précision et 520 euros ont été saisis.

Deux Français du Nord (19 et 20 ans), un habitant d’Estaimpuis (27 ans) et une Tournaisienne (24 ans) ont été placés sous mandat d’arrêt par la juge Véronique Hanton. Un habitant de Roubaix en France (19 ans) et une Tournaisienne (32 ans) ont été placés sous mandat d’arrêt par la juge Christine Dierick. Un homme a été relaxé sous conditions. En qualité de dealer ou de vendeur, les six inculpés sont poursuivis pour infraction à la loi sur les stupéfiants.