INFOGRAPHIE | Campagne Bob: voici combien de verres vous pouvez boire

«Si je bois un verre toutes les deux heures, je ne risque rien. » Cette phrase, on l’entend régulièrement. Mais à quoi correspondent exactement ces deux verres? «Une unité équivaut à 10 g d’alcool pur, répond Martin de Duve, spécialiste des assuétudes, qui met en garde: Dans l’Horeca, ces doses sont contrôlées, par contre, à la maison, on a tendance à être trop généreux». Les 10 cl de vin se transforment effectivement rapidement en 20 cl, ce qui correspond alors à deux verres. Soit la dose moyenne limite pour conduire.

Mais cette règle n’est pas infaillible. Pour rester en dessous du seuil, nous ne sommes pas tous égaux. «La montée de l’alcoolémie dépend de plusieurs facteurs», confirme Martin de Duve. Le poids, évidemment, influence, même si le rapport n’est pas proportionnel. Les femmes, ensuite, absorbent moins facilement l’alcool. En cause, leur constitution, qui comprend plus de tissus adipeux et moins de liquide que les hommes. L’alcool étant plus facilement soluble dans l’eau que dans la graisse, il se diffuse plus aisément chez les hommes. Autre explication, les enzymes qui éliminent l’alcool, présentes en moins grand nombre chez la gent féminine.

Il faut aussi savoir que certains facteurs accélèrent le passage de l’alcool dans le sang, le sucre, notamment. «L’âge peut aussi jouer, ajoute Martin de Duve. Le foie des personnes âgées élimine moins vite l’alcool. Elles ont donc plus de risques d’être positives lors d’un contrôle. »

L’élimination, enfin, est évidemment à prendre en compte. «Seul le temps permet d’évacuer l’alcool, répète le spécialiste. Le fait de boire de l’eau évite la déshydratation mais ne fait pas baisser le taux.» Il le répète, le meilleur moyen de ne pas être dans le rouge, c’est de ne pas boire quand on conduit.