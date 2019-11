VIDÉO | Tenus en échec, les Rouches font la mauvaise opération: ce qu’il faut retenir de Vitoria-Standard

Malgré l’ouverture du score de Lestienne, le Standard n’a réussi à ramener qu’un point de son déplacement au Portugal (1-1). La tâche se complique pour les hommes de Michel Preud’homme...

Sur la pelouse détrempée du Vitoria Guimaraes, les Rouches pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score sur penalty mais les Portugais ont égalisé juste avant la pause. Ce résultat ne fait pas du tout les affaires du Standard puisque, dans le même temps, Francfort s’est imposé à Arsenal (1-2). Les Rouches auront donc l’obligation de s’imposer largement face aux Gunners et devront prier pour un faux pas de Francfort lors de l’ultime journée pour espérer se qualifier.

C'est terminé, 1-1. Comme Francfort a gagné à Arsenal, le #Standard se qualifiera si et seulement si :

-il gagne et Francfort perd

OU

-il gagne et Francfort partage, mais termine avec une moins bonne diff. de buts générale que le Standard

OU

- il bat 5-0 Arsenal #vscsta — Stephane Lecaillon (@StephLecaillon) November 28, 2019

Voici ce qu’il faut retenir de la rencontre:

Un début de match à l’avantage des Portugais

Dernier de son groupe, Vitoria met le pied au plancher dès l’entame du match devant son public. Dominateurs, les Portugais frappent plusieurs fois au but sans réellement inquiéter Bodart. Préférant évoluer en contre, les Liégeois tardent avant de se montrer dangereux. Ils se procurent malgré tout les plus belles occasions, via Lestienne et Emond à la demi-heure.

Lestienne transforme un penalty litigieux

Lancé en profondeur par Lestienne, Bastien joue bien le coup et s’effondre après un très léger contact. Malgré les protestations des Portugais, l’arbitre ne bronche pas et accorde un penalty aux visiteurs. Avec beaucoup de sang-froid, Lestienne prend Douglas à contre-pied et permet aux Rouches de prendre l’avantage (0-1).

Bastien reçoit une carte à la place d’un coéquipier

Dans la foulée du but liégeois, la rencontre devient houleuse. L’arbitre exclut l’adjoint du coach de Vitoria et distribue quatre jaunes, dont une à Bastien… qui n’était pas du tout impliqué dans l’action. C’est la deuxième fois en deux matchs qu’un Liégeois est jauni à la place d’un coéquipier. Lors de la réception de Francfort, c’était Cimirot qui avait écopé d’une jaune au lieu de Laifis.

Pereira égalise juste avant la pause

Après ces nombreux arrêts de jeu, le Standard n’est plus dans le rythme et se fait avoir juste avant de rentrer aux vestiaires. Sur un long ballon de Sacko, Evangelista dévie pour Pereira, qui remet les deux équipes à égalité (1-1).

AFP

Amallah tente... en vain

Entré en lieu et place de Lestienne, Amallah s’est démené sur le front de l’attaque liégeoise. À deux reprises, il a eu la balle du 1-2 mais Douglas a sorti les arrêts nécessaires pour empêcher le Standard d’arracher les trois points.

Des fumigènes retardent le coup d’envoi

L’avant-match a été perturbé par des fumigènes lancés par des supporters du Standard. L’arbitre a attendu que le brouillard se lève pour siffler le début de la rencontre. Un incident qui vaudra certainement une amende au club liégeois.

Un terrain en très mauvais état

Balayée par les averses depuis midi, la pelouse du Vitoria Guimaraes a souffert. En début de soirée, l’arbitre vérifié que le ballon roulait bien partout. Malgré une pelouse complètement détrempée et indigne d’une Coupe d’Europe, il a finalement confirmé la tenue du match.

L'arbitre du match teste la pelouse du stade de Vitoria, pour vérifier que le ballon roule bien partout, tellement il pleut... Et ce n'est pas évident ! #vscsta pic.twitter.com/rSgGWbeO8p — Stephane Lecaillon (@StephLecaillon) November 28, 2019