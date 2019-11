Carnet rose pour Vettel, divorce pour Bottas

Fortunes diverses pour Sebastian Vettel et Valtteri Bottas ce jeudi, à la veille des premiers tours de piste du Grand Prix d’Abu Dhabi.

À quelques heures du départ de l’ultime Grand Prix de la saison de Formule 1, Sebastian Vettel est devenu papa pour la troisième fois. Sa compagne Hanna Prater a donné naissance à un garçon cette nuit. Le pilote Ferrari et son épouse étaient déjà les heureux parents de deux filles, Emily et Matilda.

Les écuries Ferrari, Mercedes et SportPesa Racing Point n’ont pas manqué de féliciter les heureux parents sur Twitter. L‘Allemand de 32 ans sera donc absent de la traditionnelle conférence de presse de veille de Grand Prix.

Congratulations Seb on one of your greatest achievements ?? #Seb5 #essereFerrari🔴 pic.twitter.com/378MG21yH2 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 28 novembre 2019

De son côté, le Finlandais Valtteri Bottas a annoncé son divorce avec Emilia Pikkarainen dans un émouvant message publié sur Twitter. «Malheureusement, je dois vous annoncer que le mariage entre Emilia et moi est terminé. Nos chemins se sont séparés à cause des défis que ma carrière et ma situation personnelle ont créés et nous pensons qu‘il s’agit de la meilleure solution pour nous deux et pour nos vies futures», a écrit le pilote Mercedes de 30 ans.

Je serai à jamais reconnaissant des sacrifices qu’elle a dû faire pour moi.

Nageuse professionnelle, Emilia Pikkarainen a participé à trois olympiades sous la bannière finlandaise. Les deux sportifs s’étaient rencontrés en 2010 avant de s’unir en septembre 2016. «Nous nous séparons en bons termes. Je serai à jamais reconnaissant des sacrifices qu’elle a dû faire pour moi, de son soutien pendant de nombreuses années et pour toutes les expériences que nous avons vécues ensemble. J’espère que vous nous respecterez tous les deux ainsi que notre vie privée à cet égard. Ce sera tout ce que j’ai à dire et à commenter au sujet de notre divorce», a ajouté le coéquipier de Lewis Hamilton.