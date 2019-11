Romelu Lukaku repris dans l’équipe de la semaine en Ligue des champions

Romelu Lukaku figure dans l’Équipe de la semaine de la Ligue des champions au terme de la 5e journée. Le buteur belge est également nommé pour le Joueur de la semaine.

Auteur de son premier but en C1 cette saison et de deux assists lors de la victoire de l’Inter au Slavia Prague (1-3), Romelu Lukaku a été plébiscité dans l’équipe de la semaine.

🔢 𝗙𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸!



