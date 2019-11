VIDÉOS | «Il n’y aura pas de résolution de la crise climatique sans sauvegarde de l’Amazonie»

Les représentantes de Youth for Climate veulent attirer l’attention sur l’enjeu essentiel que représente aujourd’hui la défense des populations indigènes, gardiennes du «cœur de la planète».

Début octobre, Adélaïde Charlier, Anuna De Wever et Josefien Horée s’engageaient à bord du voilier Regina Maris, dans le but de gagner l’Amérique du Sud et plus particulièrement le Chili. Les trois jeunes activistes de Youth for Climate entendaient ainsi porter la voix de milliers de jeunes Belges auprès des plus hauts responsables de la planète à l’occasion de la COP25.

Alors qu’elles étaient engagées depuis plusieurs semaines sur les flots, le pays hôte décidait cependant, face à la crise sociale qui secouait le Chili, d’annuler l’événement.

Prises par surprise, les trois jeunes femmes décidaient néanmoins de poursuivre leur traversée et de se rendre au Brésil où une première étape de leur périple avait été préalablement programmée.

Des rencontres, un constat

Adélaïde Charlier et Anuna De Wever ont rencontré une série d’acteurs brésiliens, indigènes pour certains d’entre eux, actifs dans la sauvegarde de l’Amazonie. D.R. C’est plus précisément dans la région de Terra do Meio, au cœur de l’Amazonie, qu’Adélaïde Charlier, Anuna De Wever et Josefien Horée se sont arrêtées afin de rencontrer et discuter avec une série d’acteurs locaux de l’environnement et de prendre part à un sommet local pour le climat. Habitants de la forêt, dirigeants autochtones, activistes, scientifiques, anthropologues et archéologues brésiliens, tous se sont rejoints sur un même constat: la nécessité de mettre l’Amazonie au centre des enjeux environnementaux et climatiques à l’échelle mondiale.

Parmi les personnalités ayant pris part aux activités, l’emblématique chef indigène de la tribu de kayapo, Raoni, a rappelé la nécessité d’œuvrer ensemble pour la préservation de ce que d’aucuns appellent «le poumon de la planète»: «Nous respirons tous un même air, nous buvons une seule eau, nous vivons sur une seule terre, nous devons tous la protéger. Les indiens sont les gardiens de la forêt qui est menacée.»

La protection de la plus grande forêt tropicale du monde et de ses gardiens indigènes doit être une priorité.

«Si l’humanité souhaite sérieusement résoudre la crise climatique et l’effondrement des systèmes de soutien à la nature, la protection de la plus grande forêt tropicale du monde et de ses gardiens indigènes doit être une priorité», a pour sa part estimé Adélaïde Charlier. Un discours partagé par Anuna De Wever, l’autre figure marquante du mouvement Youth for Climate en Belgique: «La protection de la vie comme la forêt amazonienne est bien plus importante qu’on ne le pense. La forêt abrite la plus grande biodiversité, séquestre plus de carbone que n’importe quelle autre terre et elle est de plus vitale pour le système de refroidissement de notre planète.»

Malgré Bolsonaro

Adélaïde Charlier a pris part aux côtés des populations autochtones à la grande marche pacifique organisée dans le cadre du sommet local pour le climat à Altamira. D.R. Pour les deux jeunes femmes, il est donc impératif de replacer l’Amazonie «au centre du débat mondial sur la dégradation du climat et d’autres systèmes de soutien de la vie naturelle» et de défendre ceux qui la protègent. «Ils veulent démontrer que le Brésil peut continuer à jouer un rôle positif malgré la décision du pays de ne pas prendre part aux pourparlers officiels sur le climat de l’ONU cette année suite à la victoire de l’ultranationaliste Jair Bolsonaro à l’élection présidentielle.»

À l’heure d’embarquer à nouveau sur le Regina Maris pour la traversée retour et quitter ainsi le Brésil, riches de cette expérience et de nombreuses rencontres vécues tout au long de leur périple, les trois jeunes femmes sont bien décidées à porter la voix de ces populations auprès des dirigeants européens et du reste du monde: «Nous avons bien l’intention de mettre cette question dans nos revendications climat ».

Les représentantes de Youth for Climate sont bien décidées à porter la voix des défenseurs de la forêt amazonienne au sein de leurs revendications. D.R.

Mais cela ne se fera donc pas à la COP25, laquelle débute finalement lundi à Madrid.