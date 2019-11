Fonction publique wallonne: 39 emplois vacants dans le top management

La procédure de renouvellement du top management dans l’administration wallonne a été lancée par la ministre régionale en charge du secteur, Valérie De Bue (MR). Au total, 39 emplois ont été déclarés vacants.

Dans le détail, 19 emplois concernent le SPW (service public de Wallonie) et 20 les OIP (organismes d’intérêt public), tous étant à pourvoir par mandats.

«Le lancement rapide de la procédure de renouvellement du top management de l’administration wallonne est la première étape d’un chantier important, celui de l’évolution de l’administration wallonne vers une organisation plus ouverte, plus numérique et plus attractive», a commenté la ministre De Bue.