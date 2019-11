Partenariat entre Neckermann Belgique et Sunweb

Neckermann Belgique et le tour-opérateur Sunweb ont conclu un partenariat à long terme, annoncent-ils dans un communiqué.

Neckermann Belgique sera le seul partenaire de distribution à proposer et vendre les vacances Sunweb via ses 62 agences et son site internet.

L’offre de vacances de Sunweb est similaire à celle de l’ancien tour-opérateur Neckermann, précise le communiqué. Sunweb vole aussi avec Brussels Airlines dans la grande majorité des cas et propose de nombreux hôtels qui étaient souvent réservés chez Neckermann.

«Je suis particulièrement ravi de ce partenariat, car c’est une étape importante dans le redémarrage des boutiques et du site Web de Neckermann», réagit Laurent Allardin, general manager. «Neckermann reprend sa position unique dans le secteur touristique belge.»