Un piéton fauché par une voiture mercredi soir

Un piéton a été fauché mercredi soir par une voiture à Braine-l’Alleud, a-t-on appris jeudi auprès du parquet du Brabant wallon. Blessé, il a été transporté à l’hôpital où son pronostic vital n’est pas engagé.

L’accident est survenu mercredi soir vers 18h45, à l’angle formé par la chaussée Bara et la rue Mozart, dans la montée en direction de Waterloo. Un jeune piéton né en 1999 traversait la voirie lorsqu’il a été fauché par une voiture. La conductrice née en 1979 a expliqué ne pas l’avoir vu. Le jeune homme a été transporté à l’hôpital de Braine-l’Alleud. «Ses jours ne sont pas en danger. D’après les premiers éléments de l’enquête, la vitesse et l’alcool ne sont pas en cause. Il s’agirait d’un accident lié à un manque de visibilité», précise la porte-parole du parquet brabançon.