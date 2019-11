Policiers blessés dans une course-poursuite: le chauffeur a été interpellé

Le chauffeur de la voiture qui avait foncé sur deux policiers hutois a été interpellé. Étant mineur d’âge, il sera déféré devant le juge de la jeunesse.

Le soir du dimanche 17 novembre, la police de Huy avait pris en chasse un véhicule signalé volé du côté de Statte. La voiture prise en chasse avait fini par être bloquée mais son conducteur avait foncé sur les deux policiers, les blessants. Deux des trois occupants, les passagers, avaient été appréhendés le soir même. Mais le conducteur du véhicule, lui, avait pu échapper aux forces de l’ordre. Jusqu’avant-hier puisque celui-ci s’est rendu à la police de lui-même, sous la pression de la police avec qui un jeu du chat et de la souris s’était engagé depuis la course-poursuite. Le jeune mineur d’âge (17 ans), originaire de Huy et connu de la police, a été privé de liberté et sera déféré devant le juge de la jeunesse.