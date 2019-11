L’Association des hôteliers liégeois veut booster le tourisme

Quatorze hôteliers liégeois ont décidé de former une association, pour améliorer leur communication et mieux développer le tourisme dans la région.

L’Association des hôteliers liégeois (AHL), qui rassemble depuis trois mois 80% des acteurs du secteur de Liège et environs (Seraing, Grâce-Hollogne, Herstal), souhaite apporter son expertise aux autorités institutionnelles afin de booster le tourisme individuel et d’affaire en Cité Ardente, ont annoncé mercredi Serge Rouelle et Muriel Defosse, coprésidents de l’AHL.

Quatorze hôteliers ont décidé de créer cette association afin de constituer une force de proposition, source de soutien à la politique touristique de Liège dans le but de favoriser le développement international de la ville par l’organisation de grands événements et d’une offre d’hébergement suffisamment conséquente.

Meilleure communication

L’AHL plaide pour une politique de communication plus soutenue, claire et lisible de la part des acteurs culturels, touristiques et institutionnels en termes d’organisation afin de soutenir la demande d’hébergement qui représente 263 000 nuitées pour les hôtels regroupés au sein de cette nouvelle association.

«Nous souhaitons d’une part rationaliser les interlocuteurs et faciliter la communication avec ceux-ci et, d’autre part, parler d’une seule voix et ainsi représenter un certain poids en termes de propositions et d’expertise, le seul objectif de cette association étant de développer la ville d’un point de vue touristique», explique Muriel Defosse.

L’AHL développera également des actions destinées au grand public avec un soutien aux restos du cœur en offrant 350 repas (16 janvier 2020), en organisant une action de nettoyage de la ville (dernier week-end de mars 2020) ou encore en proposant un concours entre cuisiniers des différents hôtels avec la participation de l’école d’Hôtellerie (7 mai 2020) ou un prix récompensant un travail de fin d’étude d’un étudiant d’une Haute École (Tourisme, gestion hôtelière) ayant trait au développement touristique de la ville (automne 2020).

L’AHL représente 1 200 chambres et 210 emplois.