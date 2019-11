Coup d’envoi de la campagne «Bob 100% sobre»: le mois passé, 1 Belge sur 3 a repris le volant sous l’emprise de l’alcool

Cela reste indispensable de convaincre chaque conducteur de ne pas boire d’alcool avant de reprendre le volant. La campagne «Bob 100% sobre» est lancée.

Bien qu’en baisse (-20%), les chiffres n’en restent pas moins préoccupants: plus de 4.000 accidents avec tués ou blessés impliquant un conducteur sous l’influence de l’alcool ont été constatés en 2018, soit en moyenne 1 accident toutes les deux heures environ. Et plus de 5.200 victimes…

Dans un tel contexte, tenter de convaincre chaque conducteur de ne pas boire d’alcool avant de reprendre le volant reste indispensable. Le slogan de la nouvelle campagne hivernale «BOB» se veut «univoque»: «Bob 100% sobre». Insistant donc sur le fait «qu’un vrai Bob ne boit pas du tout d’alcool».

200 fois plus de risque d’y laisser la vie

«Le risque d’accident croît, même si l’on ne boit que quelques verres. 4 conducteurs sur 10 impliqués dans un accident ont une alcoolémie de plus de 1,8 ‰, soit 3,5 fois la limite autorisée», précise-t-on en marge de la conférence de presse de lancement de la campagne.

«En cas d’accident de la route, les conducteurs présentant un tel taux d’alcool courent environ 200 fois plus de risque d’y laisser la vie que des conducteurs sobres. C’est dû, d’une part, à l’augmentation du risque d’accident et, d’autre part, à la nature plus grave des lésions. En effet, les automobilistes sous l’emprise de l’alcool roulent plus souvent en excès de vitesse et bouclent moins souvent leur ceinture de sécurité, par exemple.»

Ne rien dire à celui qui va reprendre le volant en ayant trop bu: le pourcentage le plus élevé d’Europe

En présence d’une personne qui va prendre la route et qui a trop bu, 1 Belge sur 4 (24%) ne lui dit rien. C’est le pourcentage le plus élevé d’Europe et c’est beaucoup plus que la moyenne européenne (16%).

On constate à quel point le chemin à parcourir pour n’avoir que des conducteurs 100% sobres sur les routes reste important. Notamment en vue d’atteindre une pression sociale plus forte contre la conduite sous l’influence de l’alcool, que le fait de ne pas combiner alcool et conduite tende à devenir idéalement un «code culturel».

Lors des premiers états généraux wallons de l’assistance aux victimes de la route, organisés il y a trois semaines par l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), le jeune Maxence est venu livrer un témoignage qui a marqué l’auditoire. Bien que l’accident a eu lieu près d’un an plus tôt, le Montois (25 ans) est resté très marqué par cette nuit-là, durant laquelle sa vie a basculé et s’est transformée en cauchemar lorsqu’il a percuté un automobiliste, qui a perdu connaissance.

Maxence revenait d’une soirée avec quelques amis, une soirée arrosée, il ne l’a pas caché. Il s’est malheureusement endormi au volant et n’a donc pu éviter la collision.

Un témoignage qui peut faire réfléchir aux conséquences d’une combinaison alcool et volant.

