VIDÉO | Cagliari, son épouse Claudia, l’Inter, les Diables: les confidences de Radja Nainggolan

L’ex-Diable rouge de retour à Cagliari réalise un excellent début de saison avec le club sarde: il en a profité pour se confier à Eleven Sports sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre ce club et sur son aventure en équipe nationale. Morceaux choisis.

En forme depuis le début de la saison avec son club de Cagliari, l’ex-Diable rouge Radja Nainggolan s’est confié dans une interview fleuve accordée à nos confrères d’Eleven Sports.

Parmi les sujets abordés, le «Ninja» est revenu sur son choix de rejoindre la Sardaigne durant l’entre-saison et la situation compliquée dans laquelle se trouve actuellement sa famille, depuis l’annonce faite par sa femme Claudia, originaire de Cagliari justement, qu’elle souffre d’un cancer.

«Je me sens bien [à Cagliari]. Ma femme est malade et c’est aussi une raison de mon retour. Pour être en famille. Elle se bat. Elle a encore un long chemin à parcourir. Après la chimiothérapie, on devra encore vérifier qu’il n’y ait pas de complications. Mais jusqu’ici tout se passe bien. C’est le plus important.»

Nainggolan avait découvert la Serie A avec Cagliari voici quelques années. imago sportfotodienst Rejoindre Cagliari a donc été un réel choix posé par l’ex-Diable rouge, lui qui avait découvert la Serie A avec le club sarde plusieurs années auparavant (2010-2014): «Il me restait trois ans de contrat avec l’Inter […]. La Fiorentina et d’autres clubs étaient également intéressés. Mais si on me laisse le choix, je préfère opter pour une équipe dont je connais la méthode de travail et la ville. Alors pourquoi ne pas choisir la ville dans laquelle ma femme a toujours vécu?»

«Je voulais rester à l’Inter»

Toutefois, Radja Nainggolan ne cache pas une certaine dose d’amertume sur son passage au sein des Nerrazzuri: «Je voulais rester à l’Inter. L’Inter a choisi de ne pas compter sur moi et il a fallu que j’accepte cette décision. J’aime trop le football que pour ne pas être repris le week-end. Pour moi, c’est important de montrer chaque semaine à l’Inter qu’ils ont fait une erreur.»

Radja Nainggolan en a profité pour couper court aux rumeurs selon lesquelles le contact ne passait pas avec son coach intériste, Antonio Conte. «C’était avec un membre de la direction [que le courant ne passait pas]. Conte me disait qu’il m’appréciait beaucoup en tant que joueur. La décision a été prise par quelqu’un au-dessus de lui.»

«J’ai fait mon choix et je m’y tiens»

Autre pan de cette interview accordée à Eleven Sports, son éviction du groupe des Diables rouges avant la coupe du monde en Russie. Radja Nainggolan ne comprend toujours pas ce qui a motivé le choix de Martinez.

«Je ne sais pas si je me suis toujours senti accepté. Les gens pensaient que c’était moi le problème, car je ne jouais pas avec Wilmots et pas non plus avec Martinez. Eh bien, demandez à n’importe quel joueur si j’ai déjà causé des problèmes. Je n’ai jamais causé de problème en équipe nationale. J’ai apporté de l’humour à ce groupe et si les autres joueurs voulaient faire quelque chose, je venais avec eux. Peut-être que les deux entraineurs avaient leurs préférences et que je n’en faisais pas partie.»

De mon avis, l’explication de Martinez n’avait aucun sens.

Entre Martinez et Nainggolan, le courant n’est jamais passé. Pas plus qu’avec Wilmots. BELGA Le «Ninja» a par ailleurs confirmé le fait que le sélectionneur craignait que Radja ne change de comportement s’il s’était retrouvé confiné au petit banc des réservistes. «C’est comme ça que Martinez me l’a expliqué, oui. Mais j’ai dû le dire dix fois avant qu’il n’ose venir à Rome. Il n’avait pas sa propre personnalité. C’est moi qui ai dû lui dire de venir pour me donner une explication. J’ai apprécié qu’il l’ait fait finalement. Il a dit qu’il ne pouvait pas me donner le même rôle qu’avec Rome. Mais j’ai joué les demi-finales de la Ligue des champions cette année-là, je me suis fiché de cette explication. Il m’a dit aussi que je n’étais pas dans la sélection car il ne me voulait pas comme 21e ou 22e homme. Mais je n’ai jamais demandé une place de titulaire. Je suis absolument convaincu que j’avais ma place dans la sélection. Il ne le pensait pas et pour moi c’était fini. De mon avis, son explication n’avait aucun sens.»

Et si Nainggolan explique ne plus avoir eu affaire au sélectionneur depuis lors, il confirme aussi qu’un retour en équipe national est exclu pour lui: «Non, je ne suis pas comme ça. J’ai réfléchi à cette décision à l’avance. Ça a duré trop longtemps. Si on tire sur un cordon trop longtemps, il brisera à un certain moment. Eh bien c’était brisé pour moi.» Et si un nouveau sélectionneur succède à Martinez après l’Euro? «Peu importe, j’ai fait mon choix et je m’y tiens.»