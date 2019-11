Yvonne Nèvejean a sa rue à Laeken: qui est cette Oskar Schindler bruxelloise?

«Trop peu de personnes connaissent leur nom»

Avec cette nouvelle plaque, la Ville poursuit donc son entreprise de féminisation des noms de rues. Ces derniers mois, plusieurs d’entre elles ont en effet honoré la mémoire de femmes, dont outre Andrée De Jongh, la féministe Eliane Vogel-Polsky ou la militante LGBT Suzan Daniel.

«L’histoire belge regorge de récits de femmes héroïques qui n’ont pas eu la reconnaissance qu’elles méritent. Yvonne Nèvejean fait partie de ces femmes au courage exceptionnel qui ont milité toute leur vie pour une société plus juste, qui ont entrepris des choses incroyables risquant leur vie pour sauver celle des autres; celle de 3.000 enfants durant la Guerre. Et pourtant, trop peu de personnes connaissent leur nom», déplore Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme et des Espaces publics.

«Trop peu de lieux dans l’espace public portent des noms de femmes», abonde Khalid Zian, Échevin de l’Égalité des chances. «C’est pourquoi la Ville de Bruxelles a intégré dans son Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes cet objectif de féminisation des rues, places et bâtiments publics. Pour une représentation plus égalitaire pour les femmes».