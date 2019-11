Noces de porcelaine: le Roi et la Reine en interview à la RTBF

Le 4 décembre prochain, le Roi Philippe et la Reine Mathilde célébreront leurs noces de porcelaine. Vingt ans de mariage qui ont poussé Patrick Weber à solliciter le couple pour une interview. Et cela a été accepté par le Palais. Une véritable première.

Par petites touches, on découvre une part de leur intimité: quels sont leurs meilleurs souvenirs de la cérémonie de mariage, comment gèrent-ils la vie publique et la vie privée, quelles sont les réussites après 20 ans de vie commune, quel tandem forment-ils au Palais et à la maison, comment conçoivent-ils leur vie de parents, quelle est leur vision du couple…

Cette interview est la cerise sur le gâteau que constitue le documentaire consacré aux 20 ans de leur mariage diffusé dans la foulée. Entre les images d’archives de la cérémonie, les réactions des personnalités à l’époque, les témoignages actuels des proches qui livrent leurs connaissances et anecdotes sur la famille royale et le cadeau spécifique «20 ans» d’Adamo à la Reine Mathilde, le documentaire vous ouvre les portes du château de Laeken…

La Une, 21.05