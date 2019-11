VIDÉO | Romelu Lukaku: son 250e but mais aussi le «geste» de la soirée en Champions League

Un but, deux assists mais aussi le «geste technique» de la soirée: Romelu Lukaku était en feu mercredi soir lors de la victoire 1-3 de l’Inter Milan au Slavia Prague.

Romelu Lukaku a inscrit son 11e but de la saison. L’attaquant international belge a ainsi porté son total à 250 goals inscrits en dix ans de carrière. À seulement 26 ans!

Particulièrement en verve sur la pelouse tchèque, «Big Rom» a aussi offert deux caviars à son partenaire d’attaque Lautaro Martinez. Dont celui du 1-3 d’un magnifique extérieur du pied qualifié de «skill of the day» par le compte Twitter officiel de la Champions League. Classe!

??🔵 Romelu Lukaku's outrageous outside of the foot assist wins Skill of the Day! 🔥🔥🔥#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/y8IFytLQWA