Des jeunes qui jouaient avec un Taser interpellés à Saint-Ghislain

La police boraine a interpellé, samedi dernier, des jeunes qui jouaient avec une arme prohibée à proximité de la piscine de Saint-Ghislain

Le service intervention de la police boraine a reçu, samedi dernier vers 14h00, un appel d’un citoyen signalant avoir aperçu des jeunes jouant avec un Taser à proximité de la piscine de Saint-Ghislain. Une fois sur place, les policiers ont contrôlé et identifié une dizaine d’adolescents mais ils n’ont trouvé aucune arme prohibée.

Une patrouille de la police boraine a repéré, vers 17h00, un rassemblement de jeunes à l’avenue de l’Enseignement, non loin de la piscine. Le contrôle d’identité a révélé que les huit individus avaient déjà été identifiés plus tôt dans l’après-midi. Les policiers ont cette fois retrouvé un Taser et une matraque à proximité du groupe. Les deux armes prohibées ont été saisies par la police. Aucun des jeunes n’en a toutefois revendiqué la propriété. Les huit personnes ont été amenées au poste de police et leurs parents ont été informés des faits.