Le Français Guillaume Boutin nouveau CEO de Proximus, le CA décide la mise en œuvre du plan de transformation

Le nouveau patron de Proximus se nomme Guillaume Boutin. Le Français succède à Dominique Leroy. Le conseil d’administration a également décidé de démarrer la mise en œuvre du «plan de transformation» malgré le rejet par deux syndicats.

Le Français Guillaume Boutin devient le nouvel administrateur délégué de Proximus. Ainsi en a décidé le conseil d’administration de l’opérateur télécoms ce mercredi. L’homme y était déjà actif depuis deux ans en tant que responsable de la division consommateurs. Il succède à Dominique Leroy, qui avait annoncé son départ au début du mois de septembre. Il prendra ses fonctions le 1er décembre prochain.

Guillaume Boutin a été directeur du marketing chez Canal + en France durant deux ans, avant de traverser la frontière et de rejoindre Proximus à l’été 2017.

«Dans sa fonction de CEO, Guillaume aura comme mission de poursuivre la digitalisation du Groupe, de mettre en place le plan de transformation ainsi que de préparer Proximus aux grands défis auxquels l’entreprise et l’ensemble du secteur des télécommunications seront confrontés dans les années à venir», souligne Proximus.

Le monde des télécoms ne lui était toutefois pas étranger puisqu’il a travaillé pour l’opérateur français SFR durant plusieurs années, notamment en tant que directeur financier et chargé du marketing.

«Proximus est une entreprise unique. Je connais l’exceptionnel talent et professionnalisme de ses équipes, la force de ses marques et l’excellence de ses réseaux et de son service client. La force de Proximus, c’est d’être un leader technologique, mais surtout d’avoir le client au cœur de sa stratégie», a déclaré le nouveau CEO.

Avec le Comité exécutif et l’ensemble des équipes, nous allons nous appuyer sur ces atouts maîtres pour renforcer la place de Proximus en tant qu’opérateur leader en Belgique et au Luxembourg.

Il succède à Dominique Leroy, qui avait annoncé son départ début septembre, mais aussi à sa compatriote Sandrine Dufour, la directrice financière de Proximus, qui avait repris de manière provisoire les rênes de l’entreprise dans l’attente de la désignation définitive d’un successeur.

Sandrine Dufour, qui avait été CEO ad interim durant la période de transition, avait décidé de ne pas poser sa candidature au poste de CEO de Proximus.