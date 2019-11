Test Achats victime de phishing

Un faux courriel circule en provenance de l’adresse «webmestre@ccmp.daf-mag.fr»: Test Achats (TA) est victime de phishing.

Test Achats (TA) est victime de phishing, rapporte ce mercredi l’organisation de défense des consommateurs. Un faux courriel circule avec lequel des escrocs veulent obtenir les données bancaires du destinataire.

«Tant le logo que le style dans son ensemble ont été correctement copiés par les escrocs qui donnent l’impression de proposer une offre légitime», explique «TA». Mais l’email provient de l’adresse «webmestre@ccmp.daf-mag.fr».

Test Achats insiste: il ne faut pas cliquer sur cette prétendue offre. L’organisation conseille de ne pas ouvrir le mail et de le supprimer.

Dans cet e-mail douteux, le destinataire se voit proposer une offre de téléphonie nouvelle et quasi gratuite à condition que ses données de paiement (nom, compte, numéro de carte de crédit etc.) soient saisies pour un virement de 2 euros. «Lorsque cela est fait, un malware (logiciel malveillant) infecte l’ordinateur et les fraudeurs ont le champ libre. Ils peuvent ainsi accéder aux données personnelles et aux comptes et voler ce qu’ils veulent.»

Test Achats recommande de toujours regarder attentivement l’adresse de l’expéditeur. Les adresses qui ne font pas référence au site internet officiel, ou qui contiennent un lien raccourci ou des caractères spéciaux ne sont pas correctes.