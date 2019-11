Skeyes: la Wallonie bloque toujours une facture de 5,6 millions

L’augmentation passe d’autant plus mal que les aéroports régionaux, principalement situés au sud du pays, ont souffert des mouvements de grève qui ont paralysé le contrôleur fédéral au printemps passé. Photo News

La Wallonie bloque toujours une facture de 5,6 millions d’euros due à Skeyes, le gestionnaire du trafic aérien en Belgique, a confirmé ce mercredi, en séance plénière du Parlement de Wallonie, le ministre régional en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke (MR). Une réunion de conciliation est prévue le 19 décembre.

«Avec Skeyes, c’est une longue histoire. Depuis 2013, la Région demande de la clarté sur la facturation» liée au contrôle des mouvements opérés dans les deux aéroports wallons, à Liège et à Charleroi, a rappelé le ministre Crucke.

«Ces factures ne cessent d’augmenter, ce qui correspond aussi, et il faut s’en réjouir, à une hausse du trafic dans nos aéroports», a-t-il ajouté. Mais tout de même: entre 2004 et 2011, les montants facturés par Skeyes ont plus que triplé, avait récemment indiqué le cabinet du ministre au journal Le Soir.

Une augmentation qui passe d’autant plus mal que les aéroports régionaux, principalement situés au sud du pays, ont souffert des mouvements de grève qui ont paralysé le contrôleur fédéral au printemps passé. À l’époque, Jean-Luc Crucke avait annoncé une suspension du paiement des factures.

Une réunion de conciliation est prévue le 19 décembre. Le ministre régional n’y manquera pas de faire valoir son point de vue: «Je ne veux plus voir les aéroports wallons prisonniers de mouvements sociaux menés exclusivement par des travailleurs flamands», a-t-il conclu.