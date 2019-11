JO 2020: les Belgian Cats dans un groupe relevé

Les Belgian Cats, équipe nationale féminine de basket, défieront le Canada (FIBA 4), le Japon (FIBA 10) et la Suède (FIBA 22) lors du tournoi de qualification olympique pour les Jeux de Tokyo 2020, prévu du 6 au 9 février à Ostende. Telle a été l’issue du tirage au sort effectué au siège de la fédération internationale de basket (FIBA), mercredi à Mies, en Suisse.

Les Belges (FIBA 9) devront terminer à une des deux premières places pour assurer leur qualification. Une troisième place peut également suffire si le Japon, pays hôte des JO et donc déjà qualifié, termine devant.

The groups for the FIBA Women's Olympic Qualifying Tournaments 2020 are set! ?



Which teams do you see qualifying through the #FIBAOQT to book their ticket to #Tokyo2020? 🎟



(The top 3 teams from each tournament will qualify, USA/Japan will advance regardless of their results) pic.twitter.com/tmlMiEP0wS