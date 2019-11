Carnaval de Binche 2020: 37 affiches à départager

Dans le cadre du concours visant à déterminer l’affiche du carnaval de Binche, 37 affiches sont exposées à la Maison des associations. Le public est invité à se prononcer.

C’est depuis plusieurs années une tradition: l’affiche du carnaval de Binche est déterminée par un concours lancé à l’international en septembre auprès des professionnels du métier et des étudiants de l’enseignement supérieur. Il est devenu une occasion de tester l’universalité de l’événement inscrit par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité.

Pour l’édition 2020, plus de 80 candidatures ont été envoyées à la Ville de Binche, des candidatures de toute la Belgique (région binchoise, région de Charleroi mais aussi de Flandre ) mais pas seulement: plusieurs candidatures venant de l’étranger ont été reçues, d’étudiants lillois, d’un graphiste niçois ou encore d’un étudiant sénégalais.

Un jury composé de représentants de la Ville et du Folklore a sélectionné 37 affiches selon différents critères tels que la technique et la précision graphique, le réalisme et l’authenticité des personnages représentés ou encore l’originalité et la modernité.

Les 37 affiches sélectionnées par le jury sont présentées au public lors de l’exposition «Expo-concours de l’affiche du carnaval de Binche 2020».

Durant cette exposition, les visiteurs pourront voter pour leurs 3 projets préférés. Au terme de l’exposition, le jury final, composé de représentants de la Ville, de l’ADF, des sociétés carnavalesques, du Musée du Masque, de l’ASBL Carnaval de Binche, se réunira afin de désigner le vainqueur.

L’affiche officielle du Carnaval de Binche 2020 sera dévoilée fin décembre. Le Lauréat du Concours recevra un chèque de 1 500€, offert par l’Office du Tourisme.

L’exposition se déroule du 27 novembre au 15 décembre 2019 à la Maison des Associations sur la Grand-Place de Binche.