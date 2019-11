Libre de tout contrat, Zlatan Ibrahimovic s’engage avec Hammarby comme… copropriétaire

Zlatan débarque à Hammarby comme copropriétaire du club. Et comme joueur? Hammarby Fotboll

La star suédoise a décidé d’investir dans AEG Sweden, partenaire du Hammarby IF, un club Stockholm dont il est désormais actionnaire.

Actuellement libre de tout contrat après que celui le liant au Galaxy de Los Angeles (MLS) soit arrivé à son terme, Zlatan Ibrahimovic n’a pas encore décidé où il jouerait dans les prochaines semaines ou prochains mois.

Par contre, la star de 38 ans a décidé de profiter de ses vacances pour formaliser un investissement au sein du club d’Hammarby IF, club populaire de la capitale suédoise qui, selon des chiffres relayés par le quotidien français L’Équipe, affiche l’affluence la plus élevée de Scandinavie sur les six dernières saisons (25 000 spectateurs en moyenne).

Zlatan Ibrahimovic investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019

Pour y arriver, Zlatan a racheté les parts détenues jusqu’ici par le L.A. Galaxy – son désormais ex-club de MLS – dans la firme AEG Sweden, partenaire et copropriétaire du club d’Hammarby.

«C’est nouveau pour nous mais c’est très excitant», a déclaré le président Richard von Yxkull, sur le site du club. «Il est trop tôt pour dire en détail de quelle manière Zlatan va contribuer au développement du club, mais il est clair que sa collaboration présente un potentiel énorme.»

Mais Ibrahimovic va-t-il pour autant jouer pour l’écusson vert et blanc du club? Rien n’est moins sûr à l’heure où les rumeurs l’envoyant dans «un grand club européen» reviennent avec insistance, surtout depuis la nomination de José Mourinho à Tottenham…