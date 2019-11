Tri des déchets: ce qui change ce 1er décembre en région liégeoise

Dès ce 1er décembre, le sac bleu PMC pourra contenir davantage de déchets dans toute la zone desservie par Intradel. Dans 65 communes de la province de Liège, un nouveau sac fera même son apparition en janvier.

Les ménages des provinces de Wallonie effectuent la transition, les uns après les autres. Ce 1er décembre, les habitants la majeure partie de la province de Liège pourront insérer une variété plus large de déchets dans les sacs bleus PMC.

Le but consiste à intégrer davantage de plastiques dans un circuit de recyclage, de manière à réduire la fraction résiduelle des déchets, contenue dans les sacs jaunes à Liège et – pour la plupart des autres communes – dans le conteneur à puce gris.

72 communes

Toute la province de Liège n’est pas concernée. En effet, Intradel dessert 72 des 84 communes liégeoises seulement. Héron est couverte par l’intercommunale namuroise BEP Environnement, tandis que certaines communes de l’est (Malmedy, Waimes, Stavelot, Lierneux, Stoumont, Trois-Ponts et cinq communes germanophones) sont liées à l’AIVE, qui dessert la province de Luxembourg.

Une spécificité apparaît à l’intérieur de la zone Intradel. Les communes de la zone urbaine liégeoise ne vont conserver qu’un sac bleu «élargi», tandis que les 65 autres communes recevront un nouveau sac, transparent, à partir du 15 janvier.

Intradel explique ce choix par la nécessité d’adapter ses centres de tri. Dans un délai de deux ans, le sac transparent est appelé à disparaître. Seul le sac bleu subsistera dans les 72 communes.

Qu’est-ce qui change?

En région liégeoise

Dans les communes de Liège, Ans, Grâce-Hollogne, Flémalle, Herstal, Saint-Nicolas et Seraing, le contenu des sacs bleus est élargi.

Plastiques

Comme auparavant, les bouteilles et flacons peuvent être insérés dans le sac bleu. Viennent s’y ajouter les barquettes et raviers, pots et tubes, films, sacs et sachets.

Par contre, les emballages avec un bouchon de sécurité pour les enfants, ceux contenants des produits dangereux, les tubes de silicone, la frigolite ou d’autres déchets «encombrants» ne peuvent pas se trouver dans le sac PMC.

Métaux

Comme auparavant, les sacs bleus peuvent contenir les canettes, boîtes de conserve, aérosols, barquettes et raviers, couvercles, bouchons et capsules.

Cartons à boissons

Les sacs bleus peuvent toujours contenir les cartons de type «Tetra Pak».

Dans les 65 autres communes

Dans toutes les autres communes de la zone Intradel, le sac bleu est élargi, mais moins qu’en région liégeoise.

Sacs bleus

Plastiques, métaux, cartons à boissons: le contenu des sacs bleus est presque le même qu’en région liégeoise. Les ménages peuvent y ajouter, par rapport à l’ancien système, les barquettes, raviers, pots et tubes.

Sacs transparents

Les films, sacs et sachets ne peuvent par contre pas être insérés dans les sacs bleus. Ils devront être jetés dans les nouveaux sacs transparents, disponibles à partir du 15 janvier.

En vidéo

Intradel a publié cette vidéo qui résume les nouveautés et évoque les bonnes pratiques.