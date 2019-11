Une adolescente de 14 ans renversée par une voiture à Houtain-le-Val

Une adolescente de 14 ans a été renversée mercredi matin par une voiture à Houtain-le-Val, dans l’entité de Genappe, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

La jeune fille sortait d’une voiture, côté rue, lorsqu’elle a été fauchée par un second véhicule, mercredi matin peu avant 8h00. Grièvement blessée, l’adolescente a été transportée dans le coma à l’hôpital civil Marie Curie (CHR) à Charleroi. Au moment de son admission, son pronostic vital était engagé.

Un magistrat du parquet brabançon et un expert judiciaire se sont rendus sur les lieux de l’accident. La conductrice en cause doit encore être entendue par les policiers. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’alcool et la vitesse sont hors de cause, précise la porte-parole du parquet du Brabant wallon.