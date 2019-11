L’UCLouvain et Saint-Louis apportent leur soutien à NewB et débloquent 200.000€

L’UCLouvain et l’UCLouvain Saint-Louis (Bruxelles) ont apporté, ce mercredi, leur soutien à la banque «éthique et durable» NewB, qui doit avoir récolté 30 millions d’euros d’ici ce soir pour poursuivre l’aventure. Un montant de 200.000€ a été débloqué.

«Nous n’avons pas pour mission d’investir directement dans des entreprises. La banque NewB est toutefois un projet unique, qui ouvre de nouvelles perspectives en termes d’économie sociale. Les autorités de l’UCLouvain et de Saint-Louis sont conscientes que ce projet ne pourra voir le jour sans un soutien collectif, manifesté à l’échelle du pays. Elles ont décidé de déroger à la règle et d’investir conjointement 200.000€ dans NewB. L’UCLouvain et Saint-Louis entendent ainsi assumer leurs responsabilités en tant qu’acteurs majeurs de la nécessaire transition vers un modèle de développement durable et éthique de la société. Cet engagement s’inscrit en cohérence avec la politique globale, volontariste et structurée qu’elles développent en la matière», peut-on lire sur le communiqué de l’UCLouvain.