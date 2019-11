Foot régional en vidéo: Rochefort peut-il prendre la tête de la D3B?

Face à Mormont, Nicolas Leroy et les Rochefortois ont une belle opportunité de s'emparer du leadership de la D3B, du moins provisoirement en attendant le résultat du choc entre le leader et son dauphin. EdA - Didier Legros

Chaque semaine, lavenir.net et Footbook vous proposent une sélection de matches régionaux à revivre en résumé vidéo dès dimanche.

Ce dimanche, Neffe se déplace à Rhisnes où les Dinantais retrouveront leur ancien coéquipier Lucas Borlon, passé chez les Mauves cette saison. Si les 2 équipes ne sont distantes l'une de l'autre que d'un point (Neffe est 11e avec 15 points, Rhisnes 12e avec 14 points), le combat sera d'autant plus crucial pour s'éloigner de la zone rouge que les Neftis aimeraient regoûter à la victoire en déplacement (leur dernier et unique succès à l'extérieur remonte au 31/08 à Wépion). Il y aura également de la revanche dans l'air étant donné que les Rhinos s'étaient imposés à la Citadelle au match aller (1-3).

Parmi les clubs namurois de D2, seuls les Walhérois d'Onhaye jouent à domicile. Ce sera ce samedi soir face à d'autres promus (qu'ils connaissent, pour avoir évolué dans leur série la saison passée), ceux de Stockay. Sur le papier, les Liégeois, troisièmes, et qui réalisent un bien meilleur début de championnat que les Namurois, partent favoris. Mais Onhaye a démontré qu'il défendait cher sa peau à domicile (3 victoires et 2 nuls sur le plateau de l'Agauche pour 2 défaites par un but d'écart lors des réceptions de Durbuy et Hamoir).

En D3B, Rochefort accueille Mormont (et quelques têtes bien connues dans le Namurois), avec une possibilité pour le vainqueur de s'emparer - au moins provisoirement - de la tête du classement. Les Marcassins sont en effet actuellement quatrièmes, à 2 points de Mormont et ses 26 unités. Le lendemain, le leader Richelle se déplace à Warnant, et les 2 équipes sont à égalité de points non seulement entre elles mais également avec Mormont. Dans le même temps, les Aischois (5e, 22pts) offrent l'hospitalité aux Brabançons de Jodoigne (11e, 19pts).

Retrouvez ici l'ensemble des rencontres à retrouver en résumé vidéo:

D2 Amateurs

Onhaye - Stockay

D3 Amateurs

Walhain - Wavre (D3A)

Rochefort - Mormont (D3B)

Aische - Jodoigne (D3B)

Warnant - Richelle (D3B)

Provinciales

Namur

Rhisnes - Neffe (P1)

En résumé et en images sur la page du foot namurois en vidéo

Hainaut

Leuze-Lignette - Beloeil B (P3B)

Vaudignies - Chièvres (P4D)

En résumé et en images sur la page du foot hennuyer en vidéo

Brabant wallon

Villers-la-Ville - Waterloo (P1)

En résumé et en images sur la page du foot brabançon en vidéo

Luxembourg

Marloie - Vaux (P1)

Erezée - Melreux (P2C)

Les Bulles - Léglise (P3B)

Witry - Sibret (P3D)

En résumé et en images sur la page du foot luxembourgeois en vidéo

Liège

Dison - Wévercé (P1)

Amay - Xhoris (P2A)

Faymonville - Waimes (P2C)

En résumé et en images sur la page du foot liégeois en vidéo