Course folle d’un chauffeur poids lourd sur l’autoroute: son camion finit en feu dans un péage

Un camionneur a provoqué d’importants dégâts et embarras, en France, sur l’A1, après une course folle. Les images de l’incident sont impressionnantes.

Une enquête a été ouverte ce mardi pour mise en danger de la vie d’autrui après la course folle dans la matinée d’un camion tentant d’échapper aux gendarmes sur l’A1, dans l’Oise. Le chauffeur a fini par percuter une barrière de péage sur l’autoroute, a-t-on après du parquet de Senlis.

Le chauffeur, dont le véhicule a pris feu après cet accident à la barrière de Chamant dans le sens Lille-Paris, a été hospitalisé avant son prochain placement en garde à vue.

Étant donné la «conduite dangereuse du conducteur», signalé par des témoins, le poids lourd avait été pris en charge par la gendarmerie de la Somme puis de l’Oise, mais n’avait pas obtempéré.

«Il n’avait plus forcément toute sa tête»

«En arrivant au péage de Chamant, il a foncé dans une des voies d’accès et s’est encastré. Le véhicule s’est rapidement embrasé», a dit à l’AFP le procureur de Senlis, Jean-Baptiste Bladier.

«Les forces de gendarmerie s’étaient organisées pour évacuer le péage» et «fermer les accès à l’autoroute», a-t-il ajouté. «À cette heure il n’y a aucune victime».

«Le chauffeur est spontanément sorti de son camion en levant les mains et en ayant un discours qui laisse à penser qu’il n’avait plus forcément toute sa tête», a précisé M. Bladier. Pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR, il a été transporté jusqu’à l’hôpital de Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine).

Vidéos filmées en direct ce matin du péage de Chamant pic.twitter.com/FhUfTXaNEW — Tony (@TheLoulette) November 26, 2019

Une enquête préliminaire a été ouverte pour «mise en danger de la vie d’autrui» et «dégradation et destruction du bien d’autrui». Elle a été confiée au peloton autoroutier de la gendarmerie de Senlis.

Des prélèvements ont été effectués mais n’ont pas encore été exploités. «On s’oriente vers une thèse accidentelle en lien avec un problème de santé du conducteur», a indiqué M. Bladier.

Selon la Sanef, la société concessionnaire, l’autoroute a été coupée dans les deux sens pendant près de trois heures. Plusieurs voies d’accès au péage n’ont pas pu rouvrir à cause des dégâts occasionnés par l’accident.