Foot régional en vidéo: Villers et Waterloo veulent s'éloigner de la zone rouge

Chaque semaine, lavenir.net et Footbook vous proposent une sélection de matches régionaux à revivre en résumé vidéo dès dimanche.

Ce week-end, le duel de P1 entre Villers (13e, 10pts) et Waterloo (11e, 12pts) s'apparentera à une bataille pour s'éloigner un peu plus de la zone rouge de relégation car l'opportunité est belle, pour les uns comme pour les autres, de creuser l'écart sur le trio de bas de classement. En D3A, le derby brabançon "WA-WA" entre Walhain et Wavre convoquera le troisième classé et la lanterne rouge...

Retrouvez ici l'ensemble des rencontres à retrouver en résumé vidéo:

D2 Amateurs

Onhaye - Stockay

D3 Amateurs

Walhain - Wavre (D3A)

Rochefort - Mormont (D3B)

Aische - Jodoigne (D3B)

Warnant - Richelle (D3B)

Provinciales

Brabant wallon

Villers-la-Ville - Waterloo (P1)

En résumé et en images sur la page du foot brabançon en vidéo

Hainaut

Leuze-Lignette - Beloeil B (P3B)

Vaudignies - Chièvres (P4D)

En résumé et en images sur la page du foot hennuyer en vidéo

Namur

Rhisnes - Neffe (P1)

En résumé et en images sur la page du foot namurois en vidéo

Luxembourg

Marloie - Vaux (P1)

Erezée - Melreux (P2C)

Les Bulles - Léglise (P3B)

Witry - Sibret (P3D)

En résumé et en images sur la page du foot luxembourgeois en vidéo

Liège

Dison - Wévercé (P1)

Amay - Xhoris (P2A)

Faymonville - Waimes (P2C)

En résumé et en images sur la page du foot liégeois en vidéo