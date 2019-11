VIDÉOS | Fin de match héroïque et tragique pour Bruges: «C’était bête de prendre rouge comme ça»

L’égalisation tardive de Diatta a offert aux Brugeois le point idéal pour croire en un hiver européen. Mais la célébration de ce but a fortement fragilisé l’équilibre des Blauw-en-Zwart.

Le point arraché par les Brugeois à Istanboul mardi soir a permis au vice-champion de Belgique en titre de conserver toutes ses chances de repêchage en Europa League – et son sort – entre ses mains.

Mais l’égalisation tardive venue du pied gauche de Krépin Diatta risque de laisser des traces… dans le chef des Brugeois!

Car suite à ce joli but, l’attaquant sénégalais du Club et ses partenaires ont laissé un peu trop exploser leur joie. Résultat: deux expulsions! Celle d’une part de Diatta, le buteur, pour avoir enlevé son maillot et «demandé» ainsi sa deuxième carte jaune de la soirée; celle de Mata, d’autre part, lequel s’est fendu d’un magistral coup de pied rageur dans le poteau de corner, cassant celui-ci et obligeant dès lors l’arbitre a brandi un carton jaune, le second également dans le chef du Belgo-Angolais!

Du coup, c’est amputé de son flanc droit que Bruges recevra le Real Madrid pour ce qui s’annonce «sa finale»: une victoire, voire un nul si Galatasaray ne vient pas l’emporter à Paris, permettrait ainsi aux joueurs de Philippe Clément de poursuivre l’aventure européenne, en Europa League cette fois, une fois la trêve hivernale passée.