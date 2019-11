Mourinho félicite un ramasseur de balle: «Ce gamin a été brillant, il a fait une passe décisive importante»

Tottenham, malmené par l’Olympiakos, a pu notamment compter sur… un ramasseur de balle pour revenir dans la partie. C’est en tout cas l’avis de José Mourinho, entraîneur des Spurs.

L’entraîneur de Tottenham José Mourinho a remercié un ramasseur de balle d’avoir donné rapidement le ballon sur la touche amenant l’égalisation à 2-2 face à l’Olympiakos, finalement battu 4-2, qualifiant le geste de «passe décisive», mardi en Ligue des Champions.

«J’aime les ramasseurs de balle intelligents, comme je l’ai été. J’étais un ramasseur de balle brillant moi-même quand j’étais enfant. Et ce gamin aujourd’hui a été brillant», a déclaré le coach au micro de BT Sport au sujet du jeune garçon.

