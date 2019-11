NBA: double-six pour les Clippers et les Nuggets

Les Los Angeles Clippers, 3e de la Conférence Ouest, et les Denver Nuggets, dauphins des Lakers, ont signé mardi leur sixième victoire d’affilée en NBA respectivement sur le parquet des Dallas Mavericks (114-99) et contre les Washington Wizards (117-104).

Meilleure équipe du Championnat nord-américain de basket-ball du début de saison avec seulement deux défaites, les Los Angeles Lakers restent à portée des Clippers qui ont mis fin au bon parcours des Texans qui restaient sur cinq succès de suite.

🙌 Kawhi Leonard (28 PTS) and @Yg_Trece (26 PTS) combine for 54 PTS as the @LAClippers move to 13-5! #ClipperNation pic.twitter.com/8uloBSl2OV