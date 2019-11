Météo - Éole sort son parapluie

(Belga) La pluie accueille la journée de mercredi sous quelques rafales bien senties. Si la matinée sera très humide, des périodes sèches et quelques éclaircies viendront donner le change durant l'après-midi, annonce l'Institut royal météorologique.

Le ciel sera toutefois généralement très nuageux avec des averses parfois intenses, ponctuées localement par un coup de tonnerre. Les températures seront douces avec des maxima compris entre 7°C en Hautes Fagnes et 11°C en basse et moyenne Belgique. Le vent soufflera assez fort et des rafales de 55 à 80 km/h seront possibles. Le temps pourrait devenir plus sec en cours de nuit sur l'ouest du pays. Le mercure oscillera entre 5°C et 9°C, tandis que le vent continuera à souffler. (Belga)