Ligue des Champions - Mené 2-0 au Real Madrid, le PSG arrache un point et s'assure la première place du groupe A

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, tous les deux déjà qualifiés, ont partagé l'enjeu (2-2) ce mardi soir lors de la 5e journée du groupe A. Une rencontre qui aura été marquée notamment par la sortie d'Eden Hazard sur blessure après une faute de Thomas Meunier.

Dans ce choc du groupe A face au PSG de Thomas Meunier, titulaire, le Real Madrid, avec Hazard et Courtois titulaires, démarrait fort et ouvrait le score via Benzema (17e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup mais ce sont bien les Madrilènes qui se procuraient les plus belles occasions. La fin de la première période était très animée et l'arbitre accordait un penalty à Paris après une faute de Courtois sur Icardi. Le portier des Diables Rouges se voyait, de plus, brandir un carton rouge. Seulement, l'homme en noir revenait sur ses deux décisions après avoir consulté le VAR et sifflait une faute contre le PSG à la base de l'action. Thomas Tuchel lançait alors Neymar dans la bataille. Le Brésilien jouait d'ailleurs son premier match de Ligue des Champions depuis décembre 2018. Le Real, qui voyait Eden Hazard sortir sur blessure à vingt minutes du terme, se procurait les plus belles occasions et Benzema doublait logiquement la mise (79e). Dans la foulée, Mbappe profitait d'une mésentente entre Courtois et Varane pour réduire l'écart (81e) avant que Sarabia n'égalise 120 secondes plus tard (83e). Un résultat qui permet aux Parisiens de s'assurer de la première place du groupe avec 13 points. Le Real (8) est deuxième. Le Club Bruges (3) et Galatasaray (2), qui ont partagé l'enjeu (1-1) en début de soirée, se disputeront la troisième place. Avec son nouvel entraîneur José Mourinho, qui retrouvait la Ligue des Champions pour la première fois depuis décembre 2018, Tottenham s'est fait peur contre l'Olympiakos. El Arabi (6e) et Semedo (19e) donnaient deux buts d'avance aux Grecs avant que Dele Alli ne réduise la marque juste avant le repos. En deuxième période, Kane par deux fois (50e et 77e) et Aurier (73e) offraient la victoire aux Spurs qui valident leur qualification pour les huitièmes de finale. Dans le même temps, le Bayern, déjà qualifié, s'est facilement imposé 0-6 à l'Etoile Rouge de Belgrade grâce à des buts de Goretzka (14e), Tolisso (90e) et Lewandowski (53e, 60e, 64e, 68e), auteur du quadruplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions en 14 minutes et 31 secondes. Déjà qualifiée, la Juventus pouvait s'assurer la première place du groupe D en cas de succès contre l'Atletico Madrid. Les Bianconeri ouvraient la marque en fin de première période sur un sublime coup franc de Dybala (45e+2). Un but qui suffisait à la Juventus pour prendre les trois points. L'Atletico (7 points), pour sa part, voit le Bayer Leverkusen, vainqueur au Lokomotiv Moscou (0-2) plus tôt dans la soirée, revenir à une longueur. Dans le groupe C, Manchester City a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale et la première place du groupe (11 points) malgré son partage face au Skakhtar Donetsk. Gundogan avait ouvert le score (56e) avant que Solomon n'égalise (69e). Dans l'autre match du groupe, l'Atalanta peut encore croire en une qualification pour les huitièmes de finale. Le club de Bergame s'est imposé 2-0 face au Dinamo Zagreb grâce à des buts de Muriel sur penalty (27e) et Gomez (47e). Tout est encore possible dans ce groupe où le Shakthar (6 points), le Dinamo (5) et l'Atalanta (4) se tiennent en deux unités.